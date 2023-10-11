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Происшествия

При пожаре на улице Гдовской в Пскове погибла женщина

49-летняя женщина обнаружена погибшей на месте пожара в жилом доме на улице Гдовской в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Возгорание произошло 10 октября в 19:15 по мск. В комнате жилого дома огнём повреждён диван, комната закопчена по всей площади. Пожарным удалось спасти жилой дом.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. В этот же день, 10 октября, в 4:48 в деревне Владимирец Островского района под навесом сгорел дизель-генератор. Причины произошедшего выясняются.

Также в 7:42 на улице Комсомольской в Локне выгорело неэксплуатируемое строение. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

В 9:07 в Усвятах на улице 40 лет Октября в подсобном помещении продуктового магазина огнём повреждена морозильная камера, поврежден стеллаж, помещение закопчено по всей площади. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы компрессора морозильной камеры.

В 14:18 в Новосокольническом районе, в деревне Баландино, сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены две хозяйственные постройки.

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