Марафон 42 километра в поддержку донорского движения костного мозга стартовал в Пскове

09:53, 11 октября 2023, ПАИ

Марафон 42 километра по достопримечательностям Пскова начал бежать амбассадор донорства костного мозга Артём Алискеров и присоединившиеся к нему псковичи. Забег стартовал в поддержку донорского движения костного мозга «Давай вступай» от Станции переливания крови Псковской области сегодня, 11 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках Всероссийского марафона в поддержку донорского движения костного мозга #ДавайВступай каждый день, в каждом городе бегуна ждет новая дистанция. Акция стартовала в начале сентября и продлится 71 день.

Несколько лет назад Артем Алискеров и сам столкнулся с тяжелым диагнозом – лейкоз. Но ему удалось победить недуг, и теперь собственным примером он мотивирует онкобольных на выздоровление, оказывает поддержку и привлекает внимание к развитию донорского движения. Ранее в поддержку донорства стволовых клеток легкоатлет преодолел 333 км по Золотому кольцу России, а также пробежал 680 км по льду озера Байкал.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Также сегодня псковичи могут принять участие в донорской акции – сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Воспользоваться этой возможностью можно с 10:00 до 14:00 по адресу Интернациональный переулок, 4 (Станция переливания крови Псковской области).

После 14:00 в Псковском государственном университете пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор костного мозга». Перед слушателями выступит спикер от Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Наталья Малышева.

Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Общероссийской организации «Российский Красный Крест».