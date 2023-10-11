Часть улицы Горького в Пскове перекроют для движения почти на месяц

09:52, 11 октября 2023, ПАИ

Движение по правой полосе улицы Максима Горького в районе домов № 14/6 и № 16 при движении от улицы Конной в сторону Рижского проспекта ограничат с 15 октября по 11 ноября из-за ремонта инженерных сетей. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Выезд автотранспорта со двора дома № 14/6 будет осуществляться через перекресток улиц Максима Горького и Конной.

Кроме того, на этот период будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Максима Горького и Коммунальной в районе дома № 4в.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.