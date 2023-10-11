Псковичи сдают кровь в поддержку донорского движения

11:19, 11 октября 2023, ПАИ

Псковичи, в числе которых начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов, сдают кровь в поддержку донорского движения костного мозга «Давай вступай» от ФМБА России. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Жители Пскова могут сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Отметим, что воспользоваться этой возможностью можно с 10:00 до 14:00 по адресу Интернациональный переулок (Станция переливания крови Псковской области).



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Кроме того, к акции присоединились сотрудники региональных ведомств.

Напомним, что в 14:00 в Псковском государственном университете пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор костного мозга». Перед слушателями выступит спикер от Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Наталья Малышева.

Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Общероссийской организации «Российский Красный Крест».