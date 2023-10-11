Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи сдают кровь в поддержку донорского движения

Псковичи, в числе которых начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов, сдают кровь в поддержку донорского движения костного мозга «Давай вступай» от ФМБА России. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи сдают кровь в поддержку донорского движения. Фото: ПАИ

Жители Пскова могут сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Отметим, что воспользоваться этой возможностью можно с 10:00 до 14:00 по адресу Интернациональный переулок (Станция переливания крови Псковской области).

  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ
  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ
  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ
  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ
  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ
  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ
  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ
  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ
  • Псковичи сдали кровь и присоединились к акции в поддержку донорского движения костного мозга
    Фото: ПАИ

Кроме того, к акции присоединились сотрудники региональных ведомств. 

Напомним, что в 14:00 в Псковском государственном университете пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор костного мозга». Перед слушателями выступит спикер от Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Наталья Малышева.

Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Общероссийской организации «Российский Красный Крест».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 октября 2023

В Псковской области сократилось количество жалоб на хамство сотрудников «Почты России» – Ольга Беляцкая  
11 октября 2023

Размер максимальных больничных выплат вдвое увеличится к 2025 году
11 октября 2023

Шесть миллионов отправлений обработала «Почта России» в Псковской области 
11 октября 2023

Стала известна причина звуков стрельбы в районе аэропорта Пскова ночью
11 октября 2023

Четыре почтомата появятся в Пскове
11 октября 2023

Псковичи сдают кровь в поддержку донорского движения
11 октября 2023

28 новых отделений «Почты России» открыли в Псковской области
11 октября 2023

Псковский военно-патриотический клуб «Постовец» привёз награды из Петербурга

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...