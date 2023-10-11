Стала известна причина звуков стрельбы в районе аэропорта Пскова ночью

11:42, 11 октября 2023, ПАИ

Стала известна причина звуков стрельбы в районе аэропорта Пскова сегодня ночью, стало известно ПАИ из собственных источников.

Звуки стрельбы, которые в ночное время были слышны вблизи Псковского аэропорта, по данным источника в силовых структурах региона, связаны с проведением тренировки по отработке действий по обнаружению и борьбе с незаконными беспилотными летательными аппаратами с применением стрелкового оружия в темное время суток.

Ранее ряд СМИ опубликовали непроверенную информацию о якобы атаке беспилотника на аэропорт в Пскове.