Псковские курсанты познакомились с садово-парковым искусством усадьбы Ореховно

13:50, 11 октября 2023, ПАИ

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России посетили усадьбу Ореховно, которая находится в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в филиале вуза.

Экскурсию провёл начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков в рамках занятий, которые посвящены достопримечательностям Псковской области.

Ореховно – это единственный европейский сад в России. Во время экскурсии курсанты узнали об истории создания усадьбы и её авторе – ландшафтном архитекторе Александре Гривко, который создал Ореховно в память о своей матери.

«Усадьба Ореховно славится своими живописными пейзажами и прекрасна в любое время года. Курсанты отметили, что с удовольствием вернулись бы туда ещё раз», – отметили в пресс-службе.