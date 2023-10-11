Подростка будут судить в Пскове за кражу денег с банковской карты

14:12, 11 октября 2023, ПАИ

17-летний подросток предстанет перед судом в Пскове по обвинению в краже денег с банковской карты (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, днём 30 мая подросток на одной из улиц Пскова обнаружил утерянную банковскую карту, после чего совершил в одном из торговых центров города ряд покупок за счёт средств, имеющихся на найденной им банковской карте, похитив таким образом с банковского счёта деньги.

«Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, причинённый им потерпевшей материальный ущерб возместил в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе.

Следственное управление разъясняет, что противоправное безвозмездное обращение чужого имущества (денег) в свою пользу образует состав уголовно наказуемого преступления. Если лицо совершило оплату покупки банковской картой без ведома и согласия владельца банковского счета, к которому привязана карта, то его действия квалифицируются как кража, совершенная с банковского счёта, то есть образуют состав преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

«Санкция данной статьи альтернативная и предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до шести лет. Уголовная ответственность по указанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации наступает с 14 лет», – заметили сотрудники СУ СК России по Псковской области.