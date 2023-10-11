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Общество

Всероссийская акция «Посвящение учителям» стартует в Псковской области 16 октября 

Всероссийская акция «Посвящение учителям», приуроченная к Году педагога и наставника, пройдёт в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников» с 16 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Фото: предоставила пресс-служба правительства Псковской области

Указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

С 16 по 22 октября всем школьникам России предложат записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения, а учащимся детских музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования - видеоролик с совместным исполнением инструментального или вокального музыкального произведения и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш.

Также в рамках акции известные деятели культуры и искусства РФ расскажут о своих учителях и наставниках, которые особенным образом оказали влияние на их творческую жизнь.

По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников. РФ».

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