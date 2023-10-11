Алексей Наумец вошёл в состав комитета по обороне и безопасности Совета Федерации

15:19, 11 октября 2023, ПАИ

Сенатором от Псковской области Алексей Наумец вошёл в состав комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Совета Федерации России.

«Принято постановление Совета Федерации о введении в состав комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера сенаторов РФ Сахамина Афанасьева и Олега Голова, в состав комитета СФ по обороне и безопасности – сенаторов РФ Алексея Наумца и Дмитрия Рогозина», – отметили в пресс-службе.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 сентября подписал указ о наделении Алексея Наумца полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области.