Экспедиция по исследованию ихтиофауны водоёмов прошла в Себежском нацпарке

16:56, 11 октября 2023, ПАИ

Пятая совместная экспедиция сотрудников биологического факультета МГУ и сотрудников национального парка «Себежский» по исследованию ихтиофауны водоёмов прошла в нацпарке с 18 сентября по 3 октября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Работы проводились на озёрах Себежское, Ороно, Нечерица, Осыно и реке Угоринке.

Сотрудники национального парка и кафедры ихтиологии провели контрольные обловы мальковым неводом и жаберными ставными сетями. В этот раз были собраны выборки леща, судака и окуня из разных озер для проведения экологических и популяционно-генетических исследований.

По результатам исследований продолжится написание научных статей. Проведение регулярных отловов рыбы в установленных точках в разные сезоны позволяют оценить изменения численности и структуры популяции рыб в основных себежских озёрах.

В этом осеннем сезоне начаты комплексные работы еще на озере Осыно. В августе сотрудники национального парка провели картографирование данного водоёма, построены карты глубин, а в сентябре уже на основе этих данных проведён лов рыбы по характерным формам рельефа дна.