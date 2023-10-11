Экспедиция по исследованию ихтиофауны водоёмов прошла в Себежском нацпарке
Пятая совместная экспедиция сотрудников биологического факультета МГУ и сотрудников национального парка «Себежский» по исследованию ихтиофауны водоёмов прошла в нацпарке с 18 сентября по 3 октября. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Работы проводились на озёрах Себежское, Ороно, Нечерица, Осыно и реке Угоринке.
Сотрудники национального парка и кафедры ихтиологии провели контрольные обловы мальковым неводом и жаберными ставными сетями. В этот раз были собраны выборки леща, судака и окуня из разных озер для проведения экологических и популяционно-генетических исследований.
По результатам исследований продолжится написание научных статей. Проведение регулярных отловов рыбы в установленных точках в разные сезоны позволяют оценить изменения численности и структуры популяции рыб в основных себежских озёрах.
В этом осеннем сезоне начаты комплексные работы еще на озере Осыно. В августе сотрудники национального парка провели картографирование данного водоёма, построены карты глубин, а в сентябре уже на основе этих данных проведён лов рыбы по характерным формам рельефа дна.
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