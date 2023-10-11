Почти три тысячи российских школ отремонтировали за два года

21:48, 11 октября 2023, ПАИ

Почти три тысячи школ в России отремонтировали за два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента развития инфраструктуры Минпросвещения РФ Ирина Шварцман.

«По итогу прошлого года мы отремонтировали более 1,6 тысячи зданий. По итогам этого года на сегодняшний день отметка пришла практически к трём тысячам зданий. Самое главное, что 1 сентября мы открыли 1 293 новые отремонтированные школы – это грандиозный результат», – сказала Шварцман на пресс-конференции, посвящённой старту нового сезона федерального этапа проекта «Школа мечты».

По её словам, это заслуга не только департамента развития инфраструктуры Минпросвещения, но и субъектов РФ. Шварцман отметила, что с каждым регионом и муниципальным образованием они находятся на связи. «Все инициативы министерство готово рассматривать, мы их рассматриваем, и чем лучше будет пространство, чем оно будет комфортней, тем больше возможностей будет увеличить наши результаты», – подчеркнула она.