Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Продолжается поиск пропавшего полтора года назад великолучанина

Продолжается поиск пропавшего в Великих Луках 39-летнего Александра Лобанова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 22 марта 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по Великим Лукам).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 октября 2023

Два автомобиля столкнулись в Опочке
11 октября 2023

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся в Псковском районе
11 октября 2023

Порядка семи миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками
11 октября 2023

Великолучанка заколола пьяного мужчину ножом во время ссоры
11 октября 2023

Стали известны подробности ДТП в Великих Луках с участием скорой помощи
11 октября 2023

Скорая с 5-месячным ребёнком попала в ДТП в Великих Луках 
10 октября 2023

Скончался хирург Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев
10 октября 2023

Крупную утечку ликвидировали на водопроводе в Печорах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...