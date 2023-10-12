Судить о погоде осенью советует сегодня народный календарь
По церковному календарю наступает день преподобного Феофана Милостивого. Об этом сообщает портал calend.ru.
В русском народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», – говорили люди.
Ночью выходили смотреть на звёзды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени. Про звёздное небо говорили: «У нас за окошком полно репы лукошко».
На Феофана охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.
Комментарии: 0 Обсудить >>>