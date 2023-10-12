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Происшествия

Великолучанка получила штраф в 30 000 рублей за то, что попала камнем в ребёнка

Великолучанка получила штраф в 30 тысяч рублей за то, что попала камнем в ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в Объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

Суд установил, что 3 июня женщина в ходе конфликта с несовершеннолетним подняла с земли камень и бросила в его сторону. Происшествие произошло в деревне Фотьево Великолукского района. 

В результате этого камень попал в область правого виска. Согласно заключению эксперта у пострадавшего выявили следующие повреждения: ссадина в лобно-височно-теменной области справа, ушиб с припухлостью мягких тканей, болезненностью при пальпации в области нижней челюсти и правой щеки.

По данному факту женщину привлекли к административной ответственности. С неё в пользу несовершеннолетнего взыскали компенсацию морального вреда в сумме 30 тысяч рублей.

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