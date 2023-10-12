В Магнитогорске мужчина полтора года не выпускал жену и сына из квартиры

11:06, 12 октября 2023, ПАИ

В Магнитогорске Челябинской области 41-летний мужчина полтора года не выпускал жену и маленького сына из квартиры на улицу, пишет Lenta.ru.

Соседи пожаловались на россиянина в полицию из-за его хулиганства — он регулярно справлял нужду и мусорил в лифте. Когда силовики пришли к нему на дом, выяснилось, что мужчина держит в заложниках свою семью. При этом соседи думали, что хулиган живет один, они никогда не слышали о его ребенке и жене.

Мужчина перестал выпускать жену на улицу сразу же после рождения сына. После обнаружения пленников силовики вызвали спасателей, и те с помощью автовышки спустили женщину и ребенка с десятого этажа.

После спасения пострадавшая дала показания против супруга, но вскоре от них отказалась. Медики зафиксировали на ее теле синяки и кровоподтеки. В результате мужчину отправили в психбольницу, женщина находится под наблюдением врачей, ребенка поместили в приют.