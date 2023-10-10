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Экономика

Псковская область вошла в число регионов с самой низкой стоимостью загородного жилья

Псковская область заняла второе место в рейтинге российских регионов с самой низкой стоимостью загородной недвижимости в сентябре. Сравнение стоимости жилья произвёл сервис «Домклик».

Рейтинг загородной недвижимости в сентябре. Фото: сервис "Домклик"

По данным исследования, средняя цена за один квадратный метр загородного жилья в Псковской области составляет 29,9 тысячи рублей. Результаты были получены путем сравнения предложений стоимости недвижимости в различных регионах России. 

Однако отметим, согласно приказу комитета по строительству и ЖКХ региона «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных образованиях Псковской области», подписанному в июле 2023 года, – в Пскове средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья составила 81 143 рубля, в Великих Луках – 76 058 рублей. 

Рекордсменом в рейтинге сервиса «Домклик» стала Смоленская область, где за один квадратный метр загородного жилья в среднем надо отдать 26 тысяч рублей. В Новгородской области, как и в Псковской, нужно будет отдать примерно 29,9 тысячи рублей.

Самым дорогим признано загородное жилье в Санкт-Петербурге – 312,5 тысячи рублей за «квадрат», Ленинградской области – 270 тысяч рублей и в Москве – 171,8 тысячи рублей.

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