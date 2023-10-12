Семь месяцев проведёт в колонии жительница Локнянского района за неуплату алиментов трём дочерям

13:08, 12 октября 2023, ПАИ

Жительница Локнянского района приговорена к наказанию в виде лишения свободы за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

С сентября 2020 года подсудимая должна была выплачивать алименты на содержание трех несовершеннолетних дочерей. Однако в нарушение решения суда, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ, являясь трудоспособной, мать не выплачивала детям алименты и не предпринимала попыток устроиться на работу.

Подсудимой назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.