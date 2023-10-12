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Политика

Учитывать при поступлении в вузы творческое образование предлагает Псковский молодёжный парламент

Инициативу о введении преференций при поступлении в вузы для выпускников художественных и музыкальных школ обсудили депутаты Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Новгороде. Идею сформулировал Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Учитывать при поступлении в вузы творческое образование предлагает Псковский молодёжный парламент. Фото: пресс-служба Новгородской областной Думы

Представители псковской молодёжи предлагают включить в рекомендательный перечень достижений, за которые начисляют дополнительные баллы при поступлении в вузы, наличие свидетельства об окончании учреждений дополнительного образования в сфере культуры – ДШИ, художественной или музыкальной школы. Для реализации этой инициативы необходимо внести изменения в приказ Министерства науки и высшего образования.

«Мне кажется, будет справедливо, если ребята, которые получили дополнительное образование в детских школах искусств, музыкальных школах, хореографических коллективах, наделённых статусом дополнительного образования и обеспеченные свидетельствами, могли бы претендовать на дополнительные баллы, поступая в высшие учебные заведения – точно так же, как это сейчас работает с системой ГТО, например, или с волонтёрством», – поддержал инициативу псковской молодёжи председатель постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Идея появилась не просто так – мы много общаемся с первокурсниками и абитуриентами, которые собирают документы для поступления в вузы. Довольно часто возникает вопрос, почему достижения в спорте и волонтёрство даёт преференции, а дополнительное образование в сфере культуры нет. Я сама окончила музыкальную школу, отдала ей около девяти лет жизни и при поступлении задавалась примерно таким же вопросом. Ведь когда школьник получает такое образование, он приобретает много навыков и умений, которые помогают в дальнейшем», – аргументировала обоснованность подхода председатель Псковского молодёжного парламента Екатерина Росоловская, представляя в Новгороде инициативу.

Решение о начислении дополнительных баллов позволит укрепить статус школ, согласилась с предложением псковичей депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко. «Музыкальная школа – это вторая школа, которая даёт свидетельство об образовании, корочку государственного образца. Спасибо, что поднимаете эту тему, это очень важно, и особенно когда наша страна переходит на предпрофессиональные стандарты учреждений дополнительного образования со сложнейшей программой, после которой мы будем получать фактически готового специалиста, который сможет продолжить обучение», – отметила депутат из Мурманска.

«Абсолютно поддерживаю эту инициативу, – высказалась в ходе заседания министр культуры Новгородской области Илианна Петрова. – Наряду со спортом и волонтёрством культура имеет право помочь абитуриенту, дать ему определённые преференции. И если будут рассматриваться критерии, то, с моей точки зрения, можно было бы учитывать не только красный аттестат, но и лауреатство, участие в конкурсах, представление региона на федеральном уровне. То, что такая строка должна быть, – это сто процентов».

Предложение о расширении перечня оснований для начисления баллов за достижения абитуриентов члены постоянного комитета сочли необходимым довести до сведения министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В случае согласования подготовленного текста документа всеми парламентами СЗФО обращение от лица Парламентской Ассоциации Северо-Запада России будет направлено в федеральное ведомство.

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