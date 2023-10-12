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Общество

Бежаницкие полицейские спасли из болота пенсионера

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» вывели с болота заблудившегося пенсионера. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».

Рано утром 77-летний житель деревни Славно Бежаницкого района ушёл из дома в неизвестном направлении.

«Мы долго его искали, но так как у него проблемы со слухом, никак не могли найти. Тогда я попросила помощи у полицейских», – рассказала его супруга Светлана Алексеева.

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» спасли из болота заблудившегося пенсионера. Фото: районная газета «Сельская новь»

На вызов приехали старший участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Дарья Ефремова и оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков лейтенант полиции Игорь Ефремов.

«Они искали, ходили, потом услышали крик на Деминском болоте и пошли по направлению. Лейтенант Игорь Ефремов, рискуя своей жизнью, утопая в болоте по пояс, вытащил моего мужа еле живого. Когда я стала искать слова благодарности, старший лейтенант Дарья Ефремова просто сказала: «Это наша работа». Но я все равно хочу выразить сотрудникам полиции огромную благодарность за спасение человека. Как здорово, что у нас в полиции служат такие люди!» – подчеркнула Светлана Алексеева.

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