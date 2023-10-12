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Общество

Псковичи могут поучаствовать во всероссийском флешмобе ко Дню отца

15 октября в России отмечается День отца. В связи с этим Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета имени Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию. Об этом ПАИ сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.

Фото: управление информационной политики правительства Псковской области

Организаторы конкурса предлагают вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет. Возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями.

Как принять участие в семейном флешмобе?

  1. С 11 по 15 октября выложите на своей странице в «ВКонтакте» рисунок, фотографию или видео, посвящённые папе.
  2. Отметьте ваш пост хештегами #деньотца2023 и #ФондАндреяПервозванного.
  3. Вступите в группу фонда https://vk.com/fap_fund и подпишитесь на страницу БФ «Протек» (https://vk.com/bf_protek).
  4. Ваш аккаунт должен быть открыт.

По итогам флешмоба будут разыграны призы. Случайным выбором будут определены 10 участников, которые получат ценные подарки от партнёра флешмоба – БФ «Протек». Кроме того, первые пять из 10 победителей получат подарочные сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 18 октября в ВК на страницах Фонда Андрея Первозванного (https://vk.com/fap_fund) и партнёров флешмоба.

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