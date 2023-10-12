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Общество

Михаил Соломенный наступил по народному календарю

13 октября отмечается память Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского, сообщает calend.ru. По преданию, в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

На Руси был распространен интересный обычай: в день Михаила молодые бабы сжигали свои соломенные постели — кто в печах, кто в овинах. Этому действу придавали мистическое значение: якобы такой обряд хранит от недоброго глаза. Но есть и рациональное объяснение: за лето соломенные постели порядком поизносились, испачкались, в них могли завестись вредные насекомые, поэтому пора было поменять их на новые, благо соломы осенью было много. Впрочем, старухи сжигали одни только лапти — «чтобы зиме ходу дать».

К соломе русские люди относились с уважением. Говорили, что она вбирает в себя силу земную и силу солнечную. А по соломе из матраса судили о здоровье его владельца.

На Михаила было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой.

Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

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