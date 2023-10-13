Два человека погибли при пожаре в Опочке

09:24, 13 октября 2023, ПАИ

Пожар произошёл в двухквартирном одноэтажном доме на улице Заводской в Опочке. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















В результате возгорания сгорела кровля и квартира № 1, в которой жили 95-летняя пенсионерка и её 66-летний сын пенсионер-инвалид.

Со слов соседей, накануне пожара мужчина получил пенсию, пил спиртное, курил в доме.

В ходе разборки конструкций в выгоревшей квартире были обнаружены останки двух тел.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.