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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Опочке

Пожар произошёл в двухквартирном одноэтажном доме на улице Заводской в Опочке. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Два человека погибли на пожаре в Опочке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека погибли на пожаре в Опочке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека погибли на пожаре в Опочке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека погибли на пожаре в Опочке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека погибли на пожаре в Опочке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека погибли на пожаре в Опочке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека погибли на пожаре в Опочке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека погибли на пожаре в Опочке
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В результате возгорания сгорела кровля и квартира № 1, в которой жили 95-летняя пенсионерка и её 66-летний сын пенсионер-инвалид.

Со слов соседей, накануне пожара мужчина получил пенсию, пил спиртное, курил в доме.

В ходе разборки конструкций в выгоревшей квартире были обнаружены останки двух тел.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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