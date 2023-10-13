3,5 млн рублей заплатит житель Псковской области за незаконную вырубку леса
За незаконную рубку деревьев житель Локнянского района заплатит штраф 3,5 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.
С июля по сентябрь 2020 года местный житель без оформления необходимых документов выбрал для заготовки древесины участок леса вблизи деревни Денёво Локнянского района, который находился на землях сельскохозяйственных угодий.
В итоге на территории лесного фонда злоумышленник незаконно вырубил 137 берёз, пять деревьев серой ольхи, 58 елей. Ущерб лесному хозяйству составил более 3,5 миллиона рублей.
В связи с этим прокуратура Локнянского района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с местного жителя ущерба, причинённого незаконной рубкой лесных насаждений, в размере более 3,5 млн рублей.
Бежаницкий районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме.
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