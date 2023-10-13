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Общество

Архангельский театр кукол приедет на «Большие гастроли» в Псков

Гастроли Архангельского театра кукол пройдут на сцене Псковского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли» с 17 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша гастролей Архангельского театра кукол в Пскове. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Вниманию зрителей будут представлены три спектакля.

Кукольная драма по мотивам японских сказок «Журавлиные перья» расскажет о вечных моральных ценностях человечества.

Псковичи также смогут посетить спектакль «Любовь в почтовом ящике», рассказывающий о жизни актрисы русского театра Фаине Раневской, о сложностях её сценической судьбы, о людях, перевернувших эту жизнь и судьбу. В основе спектакля – дневники, письма, устные воспоминания, афоризмы Фаины Раневской.

Сказка «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» подскажет маленьким зрителям, как победить страх, а взрослым – как помочь им в этом.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Театрально-концертной дирекции Псковской области, «Росконцерта», комитета по культуре Псковской области.

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