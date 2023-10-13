Каблук модника 400-летней давности нашли псковские археологи

13:52, 13 октября 2023, ПАИ

Каблук модника 400-летней давности обнаружили археологи в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Сначала археологи в ходе раскопок в слое XVII века обнаружили на дороге, ведущей от Пскова к Псково-Печерскому монастырю, фрагменты крученой медной проволоки. Дальнейший раскоп помог разобраться, частью чего она является.

«Представляем вашему вниманию наборный каблук печорского модника. Можно сказать, что 400 лет назад тренд на украшение обуви всякими блестящими штуками был весьма актуален», – подчеркнули специалисты.

Ранее в Псковской области во время археологических раскопок обнаружили остатки некогда существовавшей кельи и узнали месторасположение монастыря, которое до этого было неизвестно.