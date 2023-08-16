Псковские археологи подводят итоги работы на Введенском раскопе

18:22, 16 августа 2023, ПАИ

Специалисты объявили о завершающей стадии археологических работ на Введенском раскопе. Текущим летом раскопки на улице Плехановский посад стали самыми масштабными в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

«Результаты раскопа сейчас обрабатываются, будем знакомить вас с ними», – говорится в сообщении. По словам псковских археологов, раскоп принёс очень неожиданные результаты.

Первой большой находкой археологи назвали остатки, по предположениям, кельи. Помимо этого, по словам специалистов, важным открытием стало определение местоположения монастыря. «По письменным источникам известно о его существовании на Новгородской дороге, за Петровскими воротами, над Псковой, но где он располагался точно, до проведения раскопок было неизвестно», – подчеркнули археологи.

Отметим, название раскопу дал монастырь Введения Богородицы, существовавший на этом месте в промежутке с ХV по XVIII век.