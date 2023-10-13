Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучан задержали за кражу двух бутылок вина

Великолучане подозреваются в краже вина с прилавка магазина. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

6 октября с прилавка магазина на Октябрьском проспекте украли две бутылки вина. В данном преступлении подозреваются двое великолучан: 19-летний, неработающий, ранее судимый и 21-летний студент. Они дали признательные показания.

Сумма причинённого ущерба составила 7 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 октября 2023

Жилой дом сгорел в Порховском районе
13 октября 2023

3,5 млн рублей заплатит житель Псковской области за незаконную вырубку леса
13 октября 2023

Сотрудница почты в Псковской области похитила полмиллиона рублей
13 октября 2023

Два человека погибли при пожаре в Опочке
13 октября 2023

Два автомобиля столкнулись в Плюсском районе
12 октября 2023

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Псковичи жалуются на перебои в работе кабельного ТВ
12 октября 2023

Автомобиль с двухмесячным ребёнком попал в ДТП в Пскове
12 октября 2023

В России выросло число сайтов с фейковыми розыгрышами призов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...