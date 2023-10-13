Великолучан задержали за кражу двух бутылок вина
Великолучане подозреваются в краже вина с прилавка магазина. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
6 октября с прилавка магазина на Октябрьском проспекте украли две бутылки вина. В данном преступлении подозреваются двое великолучан: 19-летний, неработающий, ранее судимый и 21-летний студент. Они дали признательные показания.
Сумма причинённого ущерба составила 7 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.
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