Великолучан задержали за кражу двух бутылок вина

14:21, 13 октября 2023, ПАИ

Великолучане подозреваются в краже вина с прилавка магазина. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

6 октября с прилавка магазина на Октябрьском проспекте украли две бутылки вина. В данном преступлении подозреваются двое великолучан: 19-летний, неработающий, ранее судимый и 21-летний студент. Они дали признательные показания.

Сумма причинённого ущерба составила 7 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.