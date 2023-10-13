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Происшествия

Более 3,5 млн рублей лишились псковичи после звонков мошенников

Более 3,5 миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук и Порховского района после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более 3,5 млн рублей лишились псковичи после звонков мошенников. Фото: ПАИ

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников они ввели граждан в заблуждение, завладев их сбережениями. А некоторым интернет-пользователям махинаторы предложили дополнительный заработок на онлайн-бирже.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше трёх с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

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