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Общество

Самогонщик из Локнянского района получил приговор

62-летний житель Локнянского района заплатил штраф за хранение и продажу спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Жителя Локнянского района осудили за продажу самогона. Фото: ПАИ

В суде установлено, что в феврале текущего года мужчина у себя дома при помощи самогонного аппарата изготовил спиртосодержащую жидкость (самогон) и хранил ее с целью продажи. Затем он незаконно продал самогон женщине.

Согласно экспертизам, алкоголь не отвечал предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представлял опасность для здоровья и жизни потребителей при его употреблении.

Бежаницкий районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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