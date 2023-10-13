Самогонщик из Локнянского района получил приговор

17:16, 13 октября 2023, ПАИ

62-летний житель Локнянского района заплатил штраф за хранение и продажу спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В суде установлено, что в феврале текущего года мужчина у себя дома при помощи самогонного аппарата изготовил спиртосодержащую жидкость (самогон) и хранил ее с целью продажи. Затем он незаконно продал самогон женщине.

Согласно экспертизам, алкоголь не отвечал предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представлял опасность для здоровья и жизни потребителей при его употреблении.

Бежаницкий районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.