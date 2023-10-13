Фонд инвестиционного развития Псковской области возглавит Екатерина Ершова

18:36, 13 октября 2023, ПАИ

Фонд инвестиционного развития Псковской области возглавит директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Екатерина Сергеевна четыре года руководила работой регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Все эти годы мы стабильно находимся в зелёной зоне рейтинга эффективности подобных центров, который ведёт Минэкокономразвития. Работа выстроена, центр способен развиваться дальше по уже намеченной траектории. Фонд инвестиционного развития нужно настроить на не менее эффективную работу. Первоочередные задачи – анализ имеющихся инвестиционных проектов, планирование мероприятий по привлечению инвестиций на 2024 год, реализация регионального инвестиционного стандарта. Уверен, новый руководитель добьётся результатов. Желаю успехов!» – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что с 11 мая исполняющей обязанности директора Фонда инвестиционного развития Псковской области была Юлия Белобородова.