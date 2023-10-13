Итоги двух недель на раскопе в Печорах подвели археологи

19:59, 13 октября 2023, ПАИ

Псковские археологи закончили работу на очередном участке раскопа в Печорах. О том, сколько находок обнаружили археологи, пишет телеграм-канал «Псковская арехология».

«Из первых «больших» итогов – раскрыли деревянную мостовую ХIIХ века. Под ней – остатки замощения ХVII века. И в самом низу слой первоначального благоустройства улицы, состоящий из навоза и щепы. Из раскопа происходит 150 индивидуальных находок, о них расскажем позже», – говорится в сообщении

Напомним, раскоп расположен вдоль проезжей части улицы Псковская в Печорах. Ранее на этом же участке археологи обнаружили каблук модника 400-летней давности.