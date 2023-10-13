Итоги двух недель на раскопе в Печорах подвели археологи
Псковские археологи закончили работу на очередном участке раскопа в Печорах. О том, сколько находок обнаружили археологи, пишет телеграм-канал «Псковская арехология».
«Из первых «больших» итогов – раскрыли деревянную мостовую ХIIХ века. Под ней – остатки замощения ХVII века. И в самом низу слой первоначального благоустройства улицы, состоящий из навоза и щепы. Из раскопа происходит 150 индивидуальных находок, о них расскажем позже», – говорится в сообщении
Напомним, раскоп расположен вдоль проезжей части улицы Псковская в Печорах. Ранее на этом же участке археологи обнаружили каблук модника 400-летней давности.
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