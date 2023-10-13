Псковская делегация участвует во Всероссийском совещании кураторов программы «Орлята России»

20:22, 13 октября 2023, ПАИ

Псковская делегация участвует во Всероссийском совещании кураторов программы «Орлята России». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Мероприятие проходит с 12 по 15 октября. Первый день совещания начался с разговора о ценностно ориентированном воспитании с Оксаной Шестаковой – заместителем директора по научной работе Института изучения детства, семьи и воспитания.

Совещание открыли замдиректора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Надежда Боос и директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов.

Впереди участников ждут ещё три дня работы в рамках проектных сессий, мастер-классов, лекториев.

В состав делегации на всероссийское совещание от Псковской области вошли специалист по проектному сопровождению Ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Екатерина Архипова, представитель ПОИПКРО Надежда Чернушевич, консультант комитета по образованию Псковской области Алёна Степанова.

Отметим, Ресурсный центр всероссийского проекта «Навигатор детства» в Псковской области является куратором программы развития социальной активности «Орлята России» в Псковской области.