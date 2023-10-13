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Экономика

В Псковской области в сентябре подешевели макаронные изделия и плодоовощные товары

На полках магазинов в Псковской области в сентябре подешевели макаронные изделия (на 1,9 %), плодоовощная продукция, в том числе картофель (на 1,8 %), а также сахар (на 1,6 %). Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Однако при этом относительно августа на 7,7 % подорожали яйца. В число подорожавших товаров также вошла мука (на 2 %).

Среди непродовольственных товаров в сентябре сильнее всего подорожали моющие и чистящие средства (на 1,4 %), медицинские препараты (на 1,3 %) и бумажно-беловые товары (на 1,2 %). А вот самое серьёзное снижение цен произошло на телерадиотовары (на 1,6 %).

Если говорить о ценах на услуги, то с августа по сентябрь ощутимо выросла стоимость услуг дошкольного воспитания (на 5,5 %) и образования (на 3,5 %), а также телекоммуникационных услуг (на 3,3 %) и услуг зарубежного туризма (на 3,1 %). В то же время ощутимо подешевели услуги пассажирского транспорта (на 4,6 %).

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