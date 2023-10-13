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Общество

26 опочан удостоены наград в честь празднования Дня города

26 опочан получили награды в преддверии празднования 609-й годовщины основания города. Об этом пишет районная газета «Красный маяк»

Большой праздничный концерт состоялся в районном Доме культуры сегодня, 13 октября. Главным его событием стало чествование опочан, которые внесли достойный вклад в социально-экономическое развитие района. 

26 опочан наградили в честь Дня города. Фото здесь и далее: районная газета «Красный маяк»

Среди награждённых почётными грамотами и благодарностями администрации Опочецкого района люди самых разных профессий – слесари, уборщики, диспетчеры, бухгалтеры, кастелянши, мастера-технологи и другие специалисты.

Глава муниципалитета Юрий Ильин поблагодарил их за активную жизненную позицию, вклад в развитие района и пожелал крепкого здоровья и дальнейших трудовых успехов.

«Мне приятно отметить, что наш город динамично развивается, с каждым годом преображается и хорошеет. Уверен, что нас ждут хорошие достижения и новые победы. Желаю опочанам благополучия, а нашему городу – дальнейшего развития и процветания», – отметил Юрий Ильин.

Именных стипендий главы Опочецкого района также были удостоены одарённые, талантливые и увлечённые школьники. Перед гостями выступили студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова с программой «Зажигай».

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