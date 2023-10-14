Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

14:13, 14 октября 2023, ПАИ

Несколько жителей Пскова и Псковского района поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пострадавшим звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты или снять деньги с банковских счетов. Для предотвращения этих действий они настоятельно рекомендовали собеседникам срочно оформить кредиты, после чего полученные средства перевести на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, у одного из пользователей мошенники сумели взломать аккаунт и похитить деньги.

Потерпевшие лишились в совокупности свыше двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.