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Происшествия

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Несколько жителей Пскова и Псковского района поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей. Фото: ПАИ

По версии следствия, пострадавшим звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты или снять деньги с банковских счетов. Для предотвращения этих действий они настоятельно рекомендовали собеседникам срочно оформить кредиты, после чего полученные средства перевести на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, у одного из пользователей мошенники сумели взломать аккаунт и похитить деньги.

Потерпевшие лишились в совокупности свыше двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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