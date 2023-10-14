ФОТОФАКТ. Участница проекта «Укрепрайон» изобразила лагерь поисковиков

20:59, 14 октября 2023, ПАИ

VIII экспедиция добровольческого молодёжно-патриотического проекта «Укрепрайон» проходит в Себежском районе. Одна из участниц нарисовала картину лагеря, в котором размещаются поисковики. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Так по вечерам выглядит наш уютный и гостеприимный базовый лагерь в Батово», – говорится в сообщении.

Автор картины Екатерина Аверкиева назвала картину «Замечательное Батово» и подарила её организаторам.

Ранее сообщалось, что участники проекта «Укрепрайон» обнаружили ряд находок. Читайте подробности в материале «Доты, надписи и летучая мышь: что удалось найти поисковикам».



