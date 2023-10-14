ФОТОФАКТ. Участница проекта «Укрепрайон» изобразила лагерь поисковиков
VIII экспедиция добровольческого молодёжно-патриотического проекта «Укрепрайон» проходит в Себежском районе. Одна из участниц нарисовала картину лагеря, в котором размещаются поисковики. Об этом пишет районная газета «Призыв».
«Так по вечерам выглядит наш уютный и гостеприимный базовый лагерь в Батово», – говорится в сообщении.
Автор картины Екатерина Аверкиева назвала картину «Замечательное Батово» и подарила её организаторам.
Ранее сообщалось, что участники проекта «Укрепрайон» обнаружили ряд находок. Читайте подробности в материале «Доты, надписи и летучая мышь: что удалось найти поисковикам».
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