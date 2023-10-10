Доты, надписи и летучая мышь: интересные находки обнаружены в экспедиции «Укрепрайона» в Себежском районе

09:59, 10 октября 2023, ПАИ

Восьмая экспедиция добровольческого молодёжно-патриотического проекта «Укрепрайон» в Себежском районе продолжает свою работу. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Старые военные укрепления Себежского укрепрайона не перестают подкидывать нам новые тайны. В одном из дотов на самом нижнем этаже был расчищен пол и обнаружена полость в стене, ведущая куда-то за пределы сооружения. Причем снаружи этот узкий лаз закрыт кирпичами. И это на глубине четыре метра. За кирпичами нет земли, и очень похоже, что за ними есть какая-то полость. Чтобы это выяснить, будем с нашими добровольцами РТУ МИРЭА и РАНХИГС копать землю там, где эта полость может быть», – отметил руководитель экспедиции Владимир Бумаков.

Отмечается, что глубина лаза составляет примерно четыре метра. Кроме того, на стене дота на подземном этаже была обнаружена надпись с неизвестной фамилией. По словам руководителя экспедиции, она сделана на слое жидкого бетонного раствора, которым штукатурили стену. Послевоенной она быть не может. Этот бетон застыл 85 лет назад.

«За нашими приключениями внимательно наблюдает летучая мышь. Она забралась в дот на зимовку, ведь в глубине подземных казематов даже зимой сохраняется положительная температура», – отметил Владимир Бумаков.

Отметим, добровольцы живут в палатках. Сильный ветер, дождь и низкие температуры не мешают членам добровольческого молодёжно-патриотического проекта «Укрепрайон» вести поисковую работу.

«Впереди у нас неделя плодотворной работы, и исторических находок из истории крепости на западной границе Себежского района будет еще немало. Я очень рад, что у нас работают такие парни и девушки, за которыми будущее нашей Родины. Здесь же они воспитывают в себе качества, которые обязательно помогут им в будущем», – подчеркнул Владимир Бумаков.