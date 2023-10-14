51-летний мужчина ушёл в лес в Красногородском районе и не вернулся
Мужчина 1971 года рождения пропал вблизи деревни Ильинское Красногородского района. Он ушёл в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые.
Сообщается, что он был одет в коричневую камуфлированную куртку, тёмно-синие спортивные штаны с лампасами, резиновые сапоги, чёрную шапку. С собой было взято чёрное ведро.
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