51-летний мужчина ушёл в лес в Красногородском районе и не вернулся

23:16, 14 октября 2023, ПАИ

Мужчина 1971 года рождения пропал вблизи деревни Ильинское Красногородского района. Он ушёл в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза голубые.

Сообщается, что он был одет в коричневую камуфлированную куртку, тёмно-синие спортивные штаны с лампасами, резиновые сапоги, чёрную шапку. С собой было взято чёрное ведро.