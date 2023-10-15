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Общество

Более 150 новых инструментов закупили для музыкальных школ Псковской области

Более 150 новых музыкальных инструментов получили к новому учебному году детские школы искусств Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

По нацпроекту «Культура» на обновление материально-технической базы трёх школ было выделено более 12 млн рублей. 

Пыталовская детская школа искусств получила электрогитары, баяны, флейту, цифровое фортепиано, цифровое пианино, ударную установку, оборудование и учебно-методические пособия, детская школа искусств Новосокольников – пианино, гусли, гитары, звуковое, световое и мультимедийное оборудование, оргтехнику, мебель, учебные материалы. Для Островской детской школы искусств закупили рояль, гитары, аккордеоны, ноутбуки, интерактивную панель, банкетки и нотную литературу.

«Все инструменты и оборудование уже поставлены школам. Ждём новых ярких выступлений!» – написал глава региона.
 

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