Более 150 новых инструментов закупили для музыкальных школ Псковской области

10:46, 15 октября 2023, ПАИ

Более 150 новых музыкальных инструментов получили к новому учебному году детские школы искусств Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По нацпроекту «Культура» на обновление материально-технической базы трёх школ было выделено более 12 млн рублей.

Пыталовская детская школа искусств получила электрогитары, баяны, флейту, цифровое фортепиано, цифровое пианино, ударную установку, оборудование и учебно-методические пособия, детская школа искусств Новосокольников – пианино, гусли, гитары, звуковое, световое и мультимедийное оборудование, оргтехнику, мебель, учебные материалы. Для Островской детской школы искусств закупили рояль, гитары, аккордеоны, ноутбуки, интерактивную панель, банкетки и нотную литературу.

«Все инструменты и оборудование уже поставлены школам. Ждём новых ярких выступлений!» – написал глава региона.

