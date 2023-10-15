Эксперт рассказал, как выбрать зимние шины

11:19, 15 октября 2023, ПАИ

Зимние шины нужно выбирать исходя из того, в каких дорожных условиях предстоит ездить в холодное время года, и из характера самой езды, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павла Константинова.

Например, даже в одинаковых климатических условиях для каждодневных поездок по городу и долгих вылазок в заснеженное бездорожье подходят разные типы шин, но в любом случае они должны быть с хорошим сцеплением.

«Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности», – отметил эксперт.

Важно, чтобы размер выбранных шин соответствовал рекомендациям производителя автомобиля. Лучше предпочесть продукцию известных производителей, советует Павел Константинов.

В целом зимняя резина делится на три типа – шипованную, «скандинавскую» и «европейскую». Первая больше подходит для гололёда, вторая не боится сильных морозов, третья оптимальна для езды по влажному покрытию в условиях тёплых малоснежных зим, заключил специалист.

