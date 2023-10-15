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Культура

«Литературный полдник» прошёл в музее-заповеднике «Михайловское»

«Литературный полдник» для участников XIII Псковского городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» прошёл в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Участники проекта встретились с директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем. Разговор шёл о сути творчества, о том, что настоящий поэт всегда пишет не просто стихи, а собственную судьбу. Говорил Георгий Николаевич и о подлинном назначении человека, о том, что самое важное для каждого — состояться в жизни и в искусстве. Молодые люди задали Георгию Николаевичу множество вопросов, живо их волнующих: об отношениях поэта с Богом, о том, как найти мотивацию для писательской работы даже в самые трудные периоды жизни и проч. Важной составляющей «Литературного полдника» стало чтение стихов. Гости музея декламировали творения Пушкина, Жуковского, свои собственные сочинения.

Конкурсанты также побывали на экскурсии в музее-усадьбе «Михайловское», заехали в музейный комплекс «Пушкинская деревня» в Бугрово. 

Напомним, что конкурс «Чернильница» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его организаторы — МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр». Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в этом году выступает партнёром проекта.

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