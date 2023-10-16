День анестезиолога-реаниматолога отмечается в России сегодня

07:54, 16 октября 2023, ПАИ

Всемирный день анестезии, который отмечается во многих странах ежегодно 16 октября, традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины, пишет calend.ru.

Анестезия – потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении зубов, травмах и так далее, а также в других направлениях медицины.

Средства обезболивания существовали в мире с давних времен. Например, многие индейские племена использовали для снижения чувствительности сок различных растений. Также известен древнегреческий врач и философ Диоскорид, который, путешествуя вместе с римской армией во времена императора Нерона и занимаясь медицинской практикой, обратил внимание, что применение успокаивающих лекарств, приготовленных из мандрагоры, позволяет более успешно проводить операции, что увеличивало и шансы на выздоровление у раненых воинов. Кстати, именно он первым и применил известный сегодня термин – «анестезия».

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

При этом психиатрия (а позднее и наркология) уже в XIX веке находилась в самом тесном контакте с анестезиологической дисциплиной. Например, в СССР применялась длительная анестезия при лечении шизофрении, а также электроанестезия.

В современной медицине различают общую, местную и спинномозговую анестезию. Препараты и методология для проведения анестезии постоянно совершенствуются, как и знания и навыки специалистов данной области медицины, которые сегодня заслуженно получают поздравления от руководства, коллег и друзей с профессиональным праздником.