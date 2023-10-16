Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День анестезиолога-реаниматолога отмечается в России сегодня

Всемирный день анестезии, который отмечается во многих странах ежегодно 16 октября, традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины, пишет calend.ru.

День анестезиолога-реаниматолога отмечается в России сегодня. Фото: ПАИ

Анестезия – потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия применяется для обезболивания при хирургических операциях, лечении зубов, травмах и так далее, а также в других направлениях медицины.

Средства обезболивания существовали в мире с давних времен. Например, многие индейские племена использовали для снижения чувствительности сок различных растений. Также известен древнегреческий врач и философ Диоскорид, который, путешествуя вместе с римской армией во времена императора Нерона и занимаясь медицинской практикой, обратил внимание, что применение успокаивающих лекарств, приготовленных из мандрагоры, позволяет более успешно проводить операции, что увеличивало и шансы на выздоровление у раненых воинов. Кстати, именно он первым и применил известный сегодня термин – «анестезия».

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

При этом психиатрия (а позднее и наркология) уже в XIX веке находилась в самом тесном контакте с анестезиологической дисциплиной. Например, в СССР применялась длительная анестезия при лечении шизофрении, а также электроанестезия.

В современной медицине различают общую, местную и спинномозговую анестезию. Препараты и методология для проведения анестезии постоянно совершенствуются, как и знания и навыки специалистов данной области медицины, которые сегодня заслуженно получают поздравления от руководства, коллег и друзей с профессиональным праздником.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Общероссийская антинаркотическая акция стартовала в Псковской области
16 октября 2023

Концертную программу «Зажигай» с аншлагом встретили жители Опочки и Бежаниц
16 октября 2023

Выплату на уровне МРОТ для ухаживающих за инвалидами россиян могут ввести с 2024 года
16 октября 2023

Продажу алкоголя разрешат на верандах российских кафе и ресторанов
16 октября 2023

День анестезиолога-реаниматолога отмечается в России сегодня
16 октября 2023

Туманность Ориона запечатлел псковский астроном
16 октября 2023

Выставка пленэрных работ студентов открылась в Псковском колледже искусств
15 октября 2023

На 11,6% увеличилось количество вакансий в пищевом производстве в России за год

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...