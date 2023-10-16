Схема движения автобусов изменится в Пскове

10:48, 16 октября 2023, ПАИ

Схема движения автобусов по нескольким маршрутам изменится из-за ремонта улицы Максима Горького в Пскове с 18 по 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, с 9:00 18 октября до окончания ремонтных работ на участке улицы Максима Горького от Рижского проспекта до улицы Конной изменится схема движения автобусов маршрутов № 2, 5, 8, 8а и 19.

Автобусы № 2 будут двигаться в сторону вокзала по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее направо до улицы Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до Максима Горького и далее по маршруту

Автобусы № 5, 8, 8а и 19 от Ольгинского моста следуют по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее налево по улице Народной до Розы Люксембург, налево по улице Розы Люксембург до Максима Горького и далее по маршруту.

В обратном направлении автобус маршрута № 5 от остановки «Областная больница» поедет до улицы Розы Люксембург, затем свернёт налево по улице Розы Люксембург до Народной, направо до Рижского проспекта и далее направо по Рижскому проспекту согласно установленному маршруту.

Посадка и высадка пассажиров на остановке «Центральная городская библиотека» не будет осуществляться.