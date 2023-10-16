Ушедшего из дома подростка разыскивают в Пскове

10:45, 16 октября 2023, ПАИ

13-летнего Даниила Васильева разыскивают в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 14 октября он ушел из дома с улицы Владимирской в деревне Родина Псковского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Предположительно, может находиться в торговых центрах. Ранее подросток уже сбегал из дома.

Приметы: на вид 13 лет, рост 145 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серые. Был одет в бежево-серую толстовку, светло-синие джинсы, красные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Даниила Васильева, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8 (8112) 676-851, 59-33-00 или 02.