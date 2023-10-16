4 из 10 компаний Пскова уже запланировали корпоративы на 2024 год – опрос

12:06, 16 октября 2023, ПАИ

Каждая третья компания уже заложила бюджет на корпоративные мероприятия на 2024 год. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний из Пскова.

42% предприятий и организаций уже запланировали корпоративные мероприятия на следующий год. Чаще всего речь идет об общенародных праздниках – Новом годе, Дне защитника Отечества и 8 Марта. В топ-7 наиболее популярных мероприятий также входят профпраздники, дни рождения компаний, тимбилдинги, спортивные соревнования и совместные выезды на природу или экскурсии.



О наличии бюджета на корпоративы рассказали 32% представителей компаний Пскова.



Каждая третья компания, бюджетирующая расходы на корпоративные мероприятия, планирует в 2024-м уложиться в те же суммы, что и в этом году, 26% работодателей увеличили бюджеты на корпоративы.



