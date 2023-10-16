Умер народный артист России Геннадий Гладков

13:22, 16 октября 2023, ПАИ

Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к более чем 100 фильмам, умер сегодня, 16 октября, на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника и менеджера Малика Аминова.

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», – сказал он.

Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким мультфильмам, как «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Голубой щенок», «Как львенок и черепаха пели песню» и многим другим.

Также он стал автором произведений в фильмах «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити» и других.

Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года – народным артистом России.