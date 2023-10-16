Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умер народный артист России Геннадий Гладков

Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к более чем 100 фильмам, умер сегодня, 16 октября, на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника и менеджера Малика Аминова.

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», – сказал он.

Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким мультфильмам, как «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Голубой щенок», «Как львенок и черепаха пели песню» и многим другим.

Также он стал автором произведений в фильмах «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити» и других.

Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года – народным артистом России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Особенности формата «Больших гастролей» перечислила директор Псковского театра кукол
16 октября 2023

Об особенностях ремонта улицы Николая Васильева рассказал глава Пскова
16 октября 2023

Почти 30 попыток незаконного вывоза валюты пресекли псковские таможенники за месяц
16 октября 2023

Контрабанду более двух тысяч пачек сигарет пресекли псковские пограничники
16 октября 2023

Нина Туманова: «Большие гастроли» дают российскому зрителю возможность увидеть новое
16 октября 2023

В Псковской области незрячий мастер изготавливает головоломки
16 октября 2023

О тайнах Синеникольского некрополя узнали участники краеведческих чтений в Опочке
16 октября 2023

Митрополит Тихон передал епископу Арсению посох главы Псковской митрополии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...