Студенты Военно-учебного центра ПсковГУ записали видеосюжет о своей учёбе

13:56, 16 октября 2023, ПАИ

Студенты Военно-учебного центра ПсковГУ записали видеосюжет о своей учёбе, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

ВУЦ продолжает набор курсантов на старших стрелков. Заявление можно написать по адресу: Крестовское шоссе, 2а.

Сроки приёма документов и сдачи медицинских анализов – до 31 октября. В ноябре начнётся прохождение медицинской комиссии в военкомате. Сам конкурсный отбор пройдёт в декабре, где участники продемонстрируют уровень своей физической подготовки. Обучение начнётся в феврале 2024 года.

Обучаясь в ВУЦ, можно получить военно-учетную специальность без отрыва от основного места учёбы. Занятия проходят раз в неделю. Специалисты центра обучат действовать в чрезвычайных ситуациях в мирной жизни, при возникновении техногенных и экологических проблем, студенты получат новые навыки критического и системного мышления.

По окончании ВУЦ студенты автоматически встанут на учёт в военкомат как специалисты ВС РФ запаса с получением военного билета без прохождения военной службы.