Псковичей предупреждают о мошенничестве через интернет-голосование

18:18, 16 октября 2023, ПАИ

Псковичей предупредили о мошенничестве через конкурсные интернет-голосования. Как правило, в интернете злоумышленники рассылают людям ссылки с просьбой проголосовать за участника конкурса и помочь ему оказаться в финале. После перехода по ссылке нужно подтвердить свою личность. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД России.

В случае следования инструкции мошенников человек неосознанно предоставляет им доступ к содержанию личного телефона или компьютера – к фото, видео, переписке, а также даёт возможность отправлять сообщения от своего имени. Имея доступ к личной информации доверчивых граждан, злоумышленники могут просить оказать финансовую помощь или общаются от имени человека с его знакомыми с целью получения необходимой информации.

Мошенники всё чаще используют мессенджеры для дистанционных хищений.

В МВД России призывают граждан быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не предоставлять личные данные на сомнительных сайтах.