Об особенностях ремонта улицы Николая Васильева рассказал глава Пскова
В Пскове продолжается укладка асфальта на улице Николая Васильева, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.
Он уточнил, что дорожники работают захватками. Участок от железнодорожного переезда до проезда Механизаторов асфальтируют днем. Затем будут ночные смены, чтобы не сбивать движение автобусов и автомобилей.
На выравнивающий слой понадобится около недели. «Потом будут ловить погоду, чтобы уложить верхний», - отметил Борис Елкин.
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