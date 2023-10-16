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Общество

Об особенностях ремонта улицы Николая Васильева рассказал глава Пскова

В Пскове продолжается укладка асфальта на улице Николая Васильева, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Он уточнил, что дорожники работают захватками. Участок от железнодорожного переезда до проезда Механизаторов асфальтируют днем. Затем будут ночные смены, чтобы не сбивать движение автобусов и автомобилей. 

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

На выравнивающий слой понадобится около недели. «Потом будут ловить погоду, чтобы уложить верхний», - отметил Борис Елкин.

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