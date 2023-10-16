До +10 градусов ожидается в Псковской области 17 октября

16:10, 16 октября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.