До +10 градусов ожидается в Псковской области 17 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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